Tangerhütte Volksfest: Verein organisiert Kuh-Bingo auf dem Land
Premiere für traditionelle Bauern-Gaudi überzeugt Veranstalter und Besucher in Bertingen. Glücksspiel auf der Rinderweide bildet krönenden Abschluss zur 800-Jahr-Feier des Dorfs.
24.09.2025, 12:00
Bertingen. - Es herrschte Volksfeststimmung auf der Wiese am Ortsrand von Bertingen. Dort fand am Wochenende beim „Kuh-Bingo“ ein ganzes Jubiläumsjahr mit verschiedensten Veranstaltungen seinen Ausklang. Und das machte durchaus Lust auf mehr.