Premiere für traditionelle Bauern-Gaudi überzeugt Veranstalter und Besucher in Bertingen. Glücksspiel auf der Rinderweide bildet krönenden Abschluss zur 800-Jahr-Feier des Dorfs.

Vereinsvorsitzender Tobias Kronfeldt (links) und Kuhbingo-Gewinner Dennis Roussiere. Im Hintergrund die Besucherwiese, auf der zahlreiche Gäste das Schauspiel verfolgt hatten. Die Rinderweide selbst war in 400 kleine Quadrate aufgeteilt worden.

Bertingen. - Es herrschte Volksfeststimmung auf der Wiese am Ortsrand von Bertingen. Dort fand am Wochenende beim „Kuh-Bingo“ ein ganzes Jubiläumsjahr mit verschiedensten Veranstaltungen seinen Ausklang. Und das machte durchaus Lust auf mehr.