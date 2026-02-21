Die Magdequeer, die erste queere Buchmesse in Sachsen-Anhalt, war für die beiden Organisatorinnen ein voller Erfolg. Sogar aus Hamburg und Berlin kamen die Besucher.

Magdeburg. - „Wir schauen die ganze Zeit in glückliche Gesichter“, sagen Karo Stein und Jessica Winter unabhängig voneinander über den großen Zuspruch zu der von ihnen organisierten Buchmesse Magdequeer. Die Veranstaltung ist die erste ihrer Art in Sachsen-Anhalt und fand am Sonnabend, 21. Februar 2026, in der Elbestadt statt.