Von Rodleben aus liefert der Pharmakonzern Botulinumtoxin in die ganze Welt. Nun investiert Merz 50 Millionen Euro in neue Produktions- und Verpackungshallen.

50 Millionen investiert: Pharmakonzern Merz baut Produktion am Standort in Tornau aus

Am Standort im Pharmapark Rodleben stellt Merz Botulinumtoxin her und verpackt es.

Rodleben. - Die Geschäfte des Pharmakonzerns Merz laufen so gut, dass er in seinen Produktionshallen im Biopharmapark Rodleben im Norden Dessau-Roßlaus an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Deshalb erweitert das Unternehmen eine seiner Verpackungshallen und baut eine zusätzliche Halle für die Wirkstoffherstellung sogar ganz neu. Die Investitionssumme für beide Projekte liegt bei rund 50 Millionen Euro. Auch neue Arbeitsplätze sind damit verbunden. Wie viele, das sagte Merz nicht. Auch einige Dutzend Zerbster arbeiten für das Unternehmen.