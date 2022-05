60 Neuinfektionen in Zerbst: Sieben-Tage-Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld steigt weiter

Inzidenzen, Intensivbetten, Impfzahlen, und Lockerungen: Täglich ändert sich die Lage in der Corona-Pandemie. Wie es aktuell in Zerbst und Anhalt-Bitterfeld aussieht, verraten die neusten Zahlen.

Zerbst (vs) - +++ Seit Freitag (28. Januar) haben sich erneut 408 Personen in Anhalt-Bitterfeld mit Covid-19 infiziert, davon 60 aus der Einheitsgemeinde Zerbst. Aktuell sind 1689 Personen im Landkreis infiziert – 269 in Zerbst, 428 in Bitterfeld-Wolfen, 208 in Köthen und 229 in Sandersdorf-Brehna. +++