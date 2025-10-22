Mal wieder Zirkusluft schnuppern - das kann man ab heute im Zerbster Schlossgarten. Kunstvolle Akrobatik ist ebenso zu bestaunen wie beeindruckende Tierdressuren. Ganz groß raus kommt der neunjährigen Lionel - nämlich als Zirkusdirektor und Clown.

Mit dabei ist der 9-jährige Lionel. Er ist nicht nur Clown, sondern wohl auch einer der jüngsten Zirkusdirektoren.

Zerbst - „Manege frei, das bunte Spiel beginnt!“, heißt es ab heute im Zerbster Schlossgarten. Bis einschließlich Sonntag gastiert der Zirkus Moreno in der Stadt. „Mit unserem Programm verzaubern wir den Zuschauer 120 Minuten und lassen ihn in unsere Welt eintauchen. Tiere, Clowns und Akrobaten sorgen für die richtige Mischung. Unser modernes Circus-Zelt im italienischen Design, moderner Licht- und Tontechnik sowie unsere gemütlich gepolsterte Bestuhlung runden das Erlebnis ab“, macht Zirkus-Chefin Conchita Moreno neugierig.