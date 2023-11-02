In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 24. bis 26. Oktober ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Ellen Noir: Unter dem Titel "Sabotage" sorgen Fabitekk, Dr. Sheppat, Psychodevils, Sebastian Recklebe und Decline am 24.10. ab 22 Uhr mit Techno für Stimmung im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16. Für den 25.10. ist ab 22 Uhr ein Mix von House über Techno bis Tekk mit Krause vs Trypsin, The Harlekin, Cycle, Decline sowie Bero vs 5XD unter dem Titel "Locker und Flockig" angesagt. Bis 22 Uhr ist der Eintritt an diesem Abend frei.

Boys’n’Beats: Die "Havana Club Night" bricht am 24.10. um 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89 an. Für den 25.10. ist ab 23 Uhr unter dem Titel "Logger in Jogger" eine Party im legeren Freizeitoutfit angesagt.

Buttergasse: DJ Seth legt zur Party "Untreu Party" am 24.10. ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 90er, 2000er, House, Dance und Black auf. Bis 24 Uhr ist der Eintritt frei. DJ Manuel Baccano legt am 25.10. ab 23 Uhr zum "Saturday Night Club". Dresscorde ist „Smart Casual“.

Down Town Club: DJ Senjore Hemp legt am 24.10. ab 23 Uhr im Breiten Weg zur "Down Town Club Night" auf. Für "Good Feeling" sorgt DJ N3xt Le7el dann am 25.10. ab 23 Uhr mit EDM, Mix, Tech und Tech-House.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 beginnt am 24.10. ab 20 Uhr im Geheimclub die Party unter dem Titel "Boogie Nights" mit Klassikern der 60er und 70er Jahre im frischen Sound. Am 25.10. heißt es ab 23 Uhr wieder "Never Stop" - dieses Mal mit O.Maya, Janein, CC Fierce. Gefeiert werden an diesem Abend auch 30 Jahre Vinyl Lovers mit Toffee und Janter Zakebusch.

Prinzzclub: David Puentez legt am 25.10. im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a ab 23 Uhr auf. In kam er bis auf Platz 25 der deutschen Airplay-Charts.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet. Am 25.10. steht der Abend mit Ascon Bates, Roma, Duncan, Brox Kados und Mash Funk unter dem Titel "Respect to the Music".

Kunstkantine: Auf zwei Floors werden am 25.10. ab 22 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43 unter dem Titel "Droplegs and Bushfire" Drum and Bass sowie UK Garage und House geboten.

Festung Mark: "Rave Them Loud #42" steht für die Festung Mark im Hohepfortewall am 25.10. ab 22 Uhr im Kalender. Für die Musik sorgen DJ Rush, J.Fernandes, DJ Spezial und Captain Dreister.

Factory: "The legendary Dark Saturday" bricht am 25.10. um 23 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 an. Gespielt werden Dark, Gothic, Metal, EBM und Electro.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 steht nach dem Live-Konzert mit Papke am 24.10. um 20 Uhr am 25.10. wieder eine Party auf dem Plan: Kim Valmount bringt ab 23 Uhr Hardtechno unter dem Titel "Out of Control" in den Club.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.