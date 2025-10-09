weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Verkehr wird erneut umgeleitet: Achtung! Von Zerbst nach Güterglück geht es weiterhin nur über Umwege

Verkehr wird erneut umgeleitet Achtung! Von Zerbst nach Güterglück geht es weiterhin nur über Umwege

Zwischen Zerbst und Güterglück folgt eine Vollsperrung der nächsten - was der Grund ist und wann die Strecke wieder freigegeben wird.

Von Daniela Apel 09.10.2025, 08:15
Noch immer gelangen Autofahrer von Zerbst aus nicht über Trebnitz nach Güterglück.
Zerbst/Güterglück - Fast ein Jahr war die Ortsdurchfahrt Trebnitz aufgrund von Brücken- und Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Inzwischen erfolgte die Bauabnahme. Dennoch können Kraftfahrer den kürzesten Weg von Zerbst nach Güterglück weiterhin nicht nutzen und müssen eine Umleitung über die B 184 fahren.