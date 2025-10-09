Eil
Verkehr wird erneut umgeleitet Achtung! Von Zerbst nach Güterglück geht es weiterhin nur über Umwege
Zwischen Zerbst und Güterglück folgt eine Vollsperrung der nächsten - was der Grund ist und wann die Strecke wieder freigegeben wird.
09.10.2025, 08:15
Zerbst/Güterglück - Fast ein Jahr war die Ortsdurchfahrt Trebnitz aufgrund von Brücken- und Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Inzwischen erfolgte die Bauabnahme. Dennoch können Kraftfahrer den kürzesten Weg von Zerbst nach Güterglück weiterhin nicht nutzen und müssen eine Umleitung über die B 184 fahren.