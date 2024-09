Bärenthoren - Im Rahmen der Deutschen Waldtage laden Forstleute, Waldbesitzer sowie Vereine und Organisationen, die sich mit Wald befassen, noch bis Sonnabend, 14. September bundesweit zu zahlreichen Veranstaltungen in die Wälder ein. Alle Menschen, denen der Wald am Herzen liegt, können diese besuchen und mit Waldakteuren ins Gespräch kommen.

Auch zahlreiche Forschungseinrichtungen öffnen ihre Türen und bieten Veranstaltungen an sowie Gelegenheiten, Forschungsprojekte und ihre Ergebnisse zu erkunden und mit den Forschenden ins Gespräch zu kommen. Die Waldforschung spielt eine große Rolle für eine nachhaltige und multifunktionale Bewirtschaftung, für den Schutz und die Gesundheit der Wälder und liefert gleichzeitig wissenschaftlich fundierte Beratungsgrundlagen für waldpolitische Entscheidungen.

Verschiedene Bildungsangebote für alle Altersgruppen sollen das Verständnis für die Ökosystemleistungen des Waldes in puncto Klimaschutz, Biodiversität und Erholung wie auch als Wirtschaftsfaktor fördern und vermitteln Informationen zur Notwendigkeit der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Zeitgemäße Waldpädagogik zielt darauf ab, die Teilnehmer zu befähigen, verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert zu denken und zu handeln.

Was ist los in Bärenthoren?

Die Deutschen Waldtage stehen auch bei der Stiftung Dauerwald Bärenthoren auf der Agenda. Am morgigen Sonntag wird von 13 bis 17 Uhr nach Bärenthoren eingeladen. Ein Barfußpfad und ein Bodenprofil sollen da auf dem Gelände des Kalitsch’schen Herrenhauses angelegt werden. Schließlich ist der Waldboden der Boden des Jahres 2024. Wer die Aktion tatkräftig unterstützen und sich einbringen möchte, ist herzlich zum Mitmachen eingeladen. Derweil ist die Stiftung auch in Magdeburg beim Landeserntedankfest an diesem Wochenende vertreten.

Vogelnester durften sich die Kinder aus der Nähe anschauen. Petra Wiese

Steutzer Kinder beim Schulwandertag

In der vergangenen Woche hatte in Bärenthoren ein Schulwandertag Premiere. Mit 67 Erst- bis Viertklässlern war die Steutzer Grundschule an der Elbaue zu Gast, um einiges über den Dauerwald, Bärenthoren und den Forstmann Friedrich von Kalitsch zu erfahren. Da auch die Kinder der Stiftungsvorsitzenden und Gründerin Doreen Einhenkel in Steutz die Schule besucht haben, war der Kontakt schnell hergestellt. Außerdem hatte Tochter Marly Wornowski, die Mitgründerin der Stiftung ist, schon kleine Projekte zum Wald an der Steutzer Grundschule durchgeführt.

Was wohl in den Kisten ist? Erfühlen sollten die KInder den Inhalt. Petra Wiese

In klassenübergreifenden Gruppen wurden verschiedene Stationen absolviert. Da ging es um die Tiere des Waldes, um Blätter und Bäume, Zielwerfen stand auf dem Programm, und es musste gefühlt werden. Auch der Spielplatz in Bärenthoren wurde einbezogen, und die Kinder schauten sich das ehemalige Herrenhaus an und erfuhren, was daraus werden soll. Schnell war der Vormittag um, und der Bus holte die Schüler wieder ab. Die Steutzer wird nicht die letzte Schule gewesen sein, die Bärenthoren besucht. An den Angeboten wird derweil weiter gefeilt.