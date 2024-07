Deutscher Waldpreis für die Stiftung Dauerwald Bärenthoren führt zu einer enormen Steigerung des Bekanntheitsgrades. Was die Stifterin nun als nächstes geplant hat.

Bärenthoren. - Der Begriff „Dauerwald“ war wohl ausschlaggebend für die Verleihung des Deutschen Waldpreises in der Sonderkategorie „Nachhaltigkeit Wald“ an die Stiftung Dauerwald Bärenthoren. Dauerwald spricht für sich selbst: für Dauerhaftigkeit, für Nachhaltigkeit, dass der Wald dauerhaft erhalten bleibt. Eben aus diesem Grund hat Elmar Stertenbrink von der RAL Gütegemeinschaft Wald- und Landschaftspflege e. V. den Preis an die Stiftung Dauerwald Bärenthoren, entgegengenommen von Doreen Einhenkel, Gründerin und Stiftungsvorsitzende, vergeben.