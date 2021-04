Aktive Einsatzkräfte der Zerbster Feuerwehren werden nun doch geimpft

Zerbst

Impfen, dann doch nicht, nun wieder ein Ja zum Impfen der aktiven Einsatzkräfte der Zerbster Feuerwehren – da kann man schon mal den Überblick verlieren. Eigentlich sollten die Impfungen für die Zerbster Feuerwehren am 17. und 18. April beginnen, wurden dann aber seitens des Landkreises abgesagt. Als Grund wurde ein Mangel an Impfstoff angegeben. „Das Impfen und Testen bleiben Dauerthemen“, wie Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) am Mittwoch (28. April) während der Sitzung des Stadtrates feststellte.

Aber das Positive gleich vorweg: „Wir haben nun doch freie Kapazitäten, die sich bei der Vergabe von Impfterminen bei den Wahlhelfern ergeben haben, um für Feuerwehrkräfte Impftermine vergeben zu können. Die Einladungen dazu sind erfolgt, zumindest für die nächste Woche. Die Impfungen finden am 3. und 4. Mai statt und werden entsprechend der Verfügbarkeit fortgesetzt“, informierte Dittmann die Stadträte.

Zerbster Impfzentrum in der Stadthalle kann nun doch auf Termine im Mai hoffen

Nachdem der Landkreis vorgeplante Impftermine für April und Mai für Zerbst abgesagt habe, um den Nachbargemeinden die Möglichkeit zu geben, einen vergleichbaren Erfolgsstand bei den Impfungen zu erreichen, wie Zerbst ihn bereits haben, sehe er nun neuen Impfterminen optimistisch entgegen.

„Dem Landkreis liegt seit letzter Woche eine verbindliche Übersicht der für den Monat Mai avisierten Impfdosenbereitstellung vor. Dem Vernehmen nach soll dazu am kommenden Montag eine Beratung der Hauptverwaltungsbeamten mit dem Landrat stattfinden, um den Impffortschritt abzufragen und daraus folgend weitere Termine vergeben zu können“, erklärte Dittmann.

Auch bei den dann folgenden Terminen in Zerbst könne man die Feuerwehren vorziehen, „inzwischen nun auch mit dem Segen der Landesregierung in Magdeburg“, so Dittmann. Voraussetzung sein natürlich immer, dass die Versorgung mit ausreichend Impfstoff gesichert ist.

„Noch dramatischer ist der Testbedarf. Durch das Inkrafttreten der Änderungen des Infektionsschutzgesetzes des Bundes und der damit verbundenen massiven Einschränkungen, ist der Bedarf an Tests mit Zertifikat quasi über Nacht sprunghaft gewachsen“, sagte Dittmann. Derzeit werde der Sturm auf die Tests fast nur von einigen wenigen Apotheken für das gesamte Stadtgebiet abgefangen. Das könne und solle natürlich nicht so bleiben.

Zwei Zerbster Apotheken testen mehr als 200 Personen täglich

„Deswegen haben wir uns bereits am Montag mit einem klaren Votum an das Gesundheitsamt in Köthen gewandt, weil laut Vorplanung in den nächsten 14 Tagen überhaupt keine Termine für das Testzentrum in der Stadthalle vorgesehen waren. Wir haben deutlich gemacht, dass wir dringend Termine für Testungen in der Stadthalle benötigen“, betonte Dittmann.

Wenn der Friseurbesuch oder Einkauf von einem negativen Testergebnis abhingen, sei logischerweise auch die Nachfrage dementsprechend eine andere. „Auch hier hoffen wir auf eine baldige Entscheidung des Landkreises“, so der Rathauschef. Ein Telefonat am Mittwoch habe ergeben, dass am Donnerstag Termine für Testungen in Zerbst übermittelt werden.

Die Nachfrage nach Schnelltests ist seit der Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes deutlich gestiegen, wie von den beiden Zerbster Apotheken, die kostenlose Schnelltests anbieten, zu erfahren war. „Im Schnitt führen wir täglich 140 Tests durch“, sagt Annemarie Kretzschmar, Mitarbeiterin der Zerbster Raben-Apotheke. Man könne sowohl online einen Termin vereinbaren als auch spontan vorbeikommen. „Bei letzterem sollten die Kunden allerdings etwas Zeit einplanen“, so Annemarie Kretzschmar.

Landkreis Anhalt-Bitterfeld plant rund 18.000 Impfungen im Monat Mai

In der Neuen Apotheke in der Dessauer Straße sind es etwas weniger. „Hier bewegen wir uns durchschnittlich bei etwa 70 Testungen täglich“, sagt Martin Roschig, Mitinhaber der beiden Zerbster Apotheken. Sie seien, neben verschiedenen Arztpraxen, momentan die einzigen Zerbster Apotheken, die kostenlose Schnelltests anbieten.

„Für den Monat sind seitens des Sozialministeriums Lieferungen für insgesamt etwas mehr als 18 000 Impfungen angekündigt“, schreibt Landkreissprecher Udo Pawelczyk auf Nachfrage. Das sind durchschnittlich 4500 Impfdosen pro Woche. Bei den Lieferungen handele es sich durchweg um den Impfstoff von Biontech. Zu den angekündigten Terminen im Testzentrum Zerbst ab der kommenden Woche konnte der Landkreissprecher noch keine genaueren Auskünfte geben. „Die Termine werden derzeit noch abgestimmt“, so Pawelczyk am frühen Donnerstagnachmittag.

Zwei neue Termine für kostenlose Schnelltests in der Stadthalle

Bürgermeister Andreas Dittmann teilte am Donnerstagnachmittag mit, dass sich die Zerbster am 4. Mai zwischen 14 und 18 Uhr auch in der Stadthalle testen lassen können. Dieser Termin sei von der Landkreisverwaltung bestätigt worden. Ein weiterer Termin sei am 7. Mai von 8 bis 11 Uhr geplant. Für Fragen zu diesem Thema ist die Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 03923/754-117 zu den Sprechzeiten erreichbar.