Das Theater der Altmark in Stendal arbeitet laut Oberbürgermeister und Intendantin personell am Limit. Nach einem Stadtratsbeschluss sollen jedoch noch weitere Stellen gestrichen werden.

Der Anfang vom Ende fürs Theater der Altmark in Stendal?

Das Theater der Altmark in Stendal soll künftig mit weniger Personal auskommen. Das bedroht den Spielbetrieb.

Stendal. - „Ein weiterer Stellenabbau, wenn man das Theater so betreiben möchte, ist nicht möglich“, sagte Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) in der Stadtratssitzung am Montag. Ein Antrag der Freien Stadträte (FSS), der mit Stimmen der AfD und Teilen der CDU-Fraktion beschlossen wurde, könnte den Spielbetrieb der Landesbühne im Norden Sachsen-Anhalts schwer einschränken.