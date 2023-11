Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - Mit Neubauprojekten möchte Discounter Aldi die Filialen in die Zukunft führen und damit auch für mehr Nachhaltigkeit sorgen: So kämen neue Märkte nach Angaben des Unternehmens unter anderem dank Photovoltaikanlagen auf den Dächern und modernster Integraltechnik, die die Abwärme der Kühlsysteme zum Heizen nutzt, ohne fossile Energieträger aus – auch in der Roßlauer Straße in Zerbst.