In Zerbst soll ein neues Wohnquartier mitten in der Stadt erschlossen werden.

Altersgerechtes Wohnen mitten in Zerbst: Das bietet der „Jever-Hof“

Mitten in Zerbst soll ein neues Wohngebiet erschlossen werden.

Zerbst. Alters- und behindertengerechtes Wohnen in ruhiger Lage, und das mitten in der Innenstadt – das plant ein Investor in Zerbst.