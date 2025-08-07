In Zerbst sind fast alle Altkleidercontainer verschwunden. Füllt der Landkreis jetzt die Lücke? Fakt ist, die Entsorgung wäre dann nicht mehr kostenfrei.

Zu den verbliebenen Altkleidercontainern in Zerbst gehören jene auf dem Parkplatz am Edeka-Center.

Zerbst - Die Lage am Alttextilienmarkt ist seit geraumer Zeit äußerst angespannt. Inzwischen bekommen das auch die Zerbster zu spüren. Auf der Suche nach einem Kleidercontainer werden sie kaum noch fündig. Fast alle sind verschwunden, seit nach dem Deutschen Roten Kreuz auch die DLRG ihre Sammelbehälter entfernt hat. Das bislang so gut funktionierende System ist ins Wanken geraten.