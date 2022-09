Alzheimer-Tag: Wie wir mit Demenz-Patienten umgehen sollten

Bianca Baldin (hinten) pflegt einen Demenz-Patienten im AWO-Seniorenheim Am Frauentor in Zerbst. Rund 80 Prozent ihrer Gäste leiden unter der Krankheit. Berührungen und Kommunikation auf Augenhöhe sind wichtig.

Zerbst - Vergesslich, verwirrt oder leicht reizbar. All das können Symptome von Alzheimer sein, die am weitesten verbreitetste Demenz-Erkrankung. Immer mehr Menschen leiden an der Krankheit. Wie das Statistische Bundesamt bekannt gibt, hat sich die Anzahl der Alzheimer-Patienten in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt.