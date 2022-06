Am Zerbster Abschnitt der B 184 laufen nach scheinbarem Stillstand die Fräsarbeiten

Am Bundesstraßenabschnitt zwischen Zerbst und Töppel haben die Fräsarbeiten begonnen.

Zerbst - „Da wurde bis jetzt nichts gemacht“, ärgerte sich Harry Wagner. Nur ein Bodenhobel sei mal für ein paar Stunden gefahren, äußerte der Zerbster am Lesertelefon der Volksstimme seinen Unmut über den scheinbaren Stillstand auf der Baustelle der B 184. Seit 30. August ist die Bundesstraße zwischen Zerbst und Töppel voll gesperrt. Wer sich auskennt, fährt nicht die offizielle Umleitung über Lindau und Loburg, sondern wählt stattdessen kürzere Routen, biegt bereits in Schora oder dann in Moritz ab, um über Güterglück auszuweichen.