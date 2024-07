Zerbst - Seit nunmehr 30 Jahren rollt das kleine Dampfross mit seinen Personenwagen um die große Kastanie auf dem Zerbster Heimat- und Schützenfest. Wie viele Kinder, Vatis, Muttis, Omis und Opis die Eisenbahn in den vielen Jahren wohl auf seiner kurzen aber sich immer wieder verändernden Strecke transportiert haben mag? Dirk und Andrea Eckermann wissen es auch nicht, wie auch. „Es werden sicher Tausende gewesen sein“, sagt der Bahn-Chef.

Die kleine Eisenbahn ist Dirk Eckermanns Leben. Er schraubt, werkelt, bastelt, dekoriert – „schließlich soll es neben dem Gleis nicht langweilig werden“, sagt Eckermann. So lässt er sich immer wieder etwas Neues einfallen – neue Deko-Elemente, neue Figuren, neue Durchsagen und Sprüche aus dem Lautsprecher, die die Reisenden, vornehmlich die wartenden Erwachsenen, zum Schmunzeln bringen sollen.

Das Zerbster Heimatfest ist Lieblingsplatz der Eckermanns

„Und dabei ist Zerbst mein absoluter Lieblingsplatz, immer an der gleichen Stelle, immer um den wundervollen Kastanienbaum“, betont Eckermann. Die Familie kommt immerhin in vierter Generation zum Zerbster Heimatfest, mit der Eisenbahn seit 30 Jahren. Die Eckermanns leben auf den Kirmesplätzen der Region, wohnen in der Landeshauptstadt Magdeburg und haben ihren Betriebshof in Wahlitz, „quasi ein Katzensprung von Zerbst und noch Heimat“, erzählt der Schausteller.

„Normalerweise brauche ich für die Eisenbahn einen Packwagen, nach Zerbst komme ich mit drei. Für meinen Lieblingsplatz habe ich immer neue Teile dabei, wie den Schrankenwärter Oscar, der jetzt noch einen Kollegen bekommen hat, nämlich Paulchen, einen Service-Mitarbeiter samt Handwagen mit Werkzeug oder eine neue Brücke, die ich mal eben noch schnell gebaut habe, eine Seifenblasen- und eine Nebelmaschine. Irgendetwas ist immer anders als im Jahr zuvor, oder wird halt anderes aufgebaut“, erklärt Dirk Eckermann.

Keine neuer Lokführer für die Kindereisenbahn in Sicht

Unterwegs sind die Eckermanns hauptsächlich im Osten, „immer um den Kirchturm herum“, wie es die Eckermanns ausdrücken. Dazu zählen unter anderem Kamenz, Haldensleben, Aschersleben, die Festplätze und der Weihnachtsmarkt in ihrer Heimatstadt Magdeburg.

„Die Eisenbahn ist sein ein und alles. Das wird sich auch nie ändern. Wenn wir vom Weihnachtsmarkt Heim fahren und für kurze Zeit etwas Ruhe einkehrt, hält er es keine drei Tage aus, dann muss er zu seiner Bahn – reparieren, basteln, werkeln. Falls Dirk wirklich irgendwann nicht mehr können sollte, an diesen Tag darf ich gar nicht denken“, sagt Andrea Eckermann, die seit 27 Jahren an seiner Seite ist. Denn genau so lange sind die beiden verheiratet, ebenso lange, wie sie mit der Bahn nach Zerbst kommen.

Auf die Frage nach der fünften Generation wird Dirk Eckermann still. „Nach uns wird wohl Schluss sein. Das macht mich schon traurig. Unsere Tochter ist Kindergärtnerin mit Leidenschaft, wird das Geschäft also nicht weiterführen. Und jedes Jahr kommt man diesem Punkt näher. Ich habe noch viel vor, mit der Eisenbahn. Ich hoffe, dass ich noch eine Weile kann und durchhalte“, sagt Dirk Eckermann.