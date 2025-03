Zerbst. - Im vergangenen Jahr im April errichtete der Zerbster Rotary Club in einer großangelegten Aktion die Pergola im Rephuns Garten neu. Damit wollten die Rotarier einen Anschub geben für den Beginn der Wiederherstellung der Parkanlage. Nun geht es in die nächste Runde. Die Rotarier wollen ein weiteres Stück in Angriff nehmen. Diesmal soll das Beet um den ehemaligen Brunnen, der sich in der Verlängerung der Pergola befindet, nach altem Vorbild hergerichtet werden. Außerdem soll die Wegführung vom Brunnen aus in Richtung Teich wieder sichtbar gemacht werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.