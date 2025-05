Am 10. und 11. Mai findet zum 32. Mal das Zerbster Spargelfest statt, zusammen mit der Gewerbefachausstellung (Gfa). Was die Besucher so alles erwartet.

Zerbst - Es ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt – das Zerbster Spargelfest. Es geht traditionsgemäß zeitgleich mit der Gewerbefachausstellung (Gfa) einher, die bereits nächste Woche Freitag eröffnet wird. Das Stadtfest zu Ehren des beliebten Edelgemüses folgt dann einen Tag später – am Sonnabend, 10. Mai. Erwartet werden wie immer Besucher aus Nah und Fern.

Wie Kulturamtsleiterin Gerit Berzau und Tourist-Info-Chefin Anne Höppner verraten haben, wird es wie immer ein vielfältiges und abwechslungsreiches Rahmenprogramm geben. „Gänzlich neu zum Spargelfest und zur Gfa ist eine Blaulichtmeile, auf der sich die Polizei, die Feuer- und die Wasserwehr sowie die Rettungsdienste wie die Johanniter und die DLRG präsentieren werden“, sagt Anne Höppner.

Rettungsdienste präsentieren sich mit spektakulären Vorführungen

Sie alle werden nicht nur ihre Technik und Fahrzeuge vorstellen – natürlich zum Anfassen –, sondern auch mit spektakulären Vorführungen über ihre Einsätze und Arbeit informieren, macht Stadtwehrleiter Denis Barycza neugierig auf die Blaulichtmeile, die am Sonnabend und Sonntag ihren Platz auf dem Schlosshof haben wird.

„Die Ortsfeuerwehren werden sich an den beiden Tagen bei der Präsenz vor dem Schloss abwechseln. Am Sonnabend liegt der Fokus der Vorführungen bei der Brandbekämpfung, beispielsweise das Auslösen und Löschen eines Fettbrandes, am Sonntag dann bei der technischen Hilfeleistung. Hier soll zum Beispiel ein Mensch aus einem Unfallfahrzeug gerettet werden“, erläutert der Stadtwehrleiter.

Der Fahrzeugpark der Zerbster Orstfeuerwehren. Einige davon werden auf der Blaulichtmeile zu sehen sein. Foto: Feuerwehr

Mitglieder der DLRG tauchen ab

Barycza: „Außerdem werden wir simulieren und vorführen, was ein Atemschutzgeräteträger und der Angriffstrupp bei der Brandbekämpfung an Ausrüstung anlegen und dabei haben müssen. Die Besucher können das auch selbst einmal anlegen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was das Bekämpfen von Flammen körperlich für die Einsatzkräfte bedeutet.“

Die Rettungskräfte haben auch einen Faltbehälter mit Wasser am Start, wo Mitglieder der DLRG dann auf Tauchgang gehen werden. „Sie werden, wie auch die Wasserwehr, mit Booten anrücken, sodass die Besucher auf Tuchfühlung mit der Einsatztechnik gehen können. Das Ganze wird auch moderiert, also es wird erklärt, was wie vor sich geht“, so der Stadtwehrleiter.

Gesucht wird ein neuer Spargelschäl-Weltmeister

Natürlich werden wie gewohnt auch mehrere Runden der Spargelschäl-Weltmeisterschaft ausgetragen. „Wer hier noch an den Start gehen möchte, der kann sich gerne im Kulturamt oder in der Tourist-Info melden. Wie gewohnt wird auf der Bühne reichlich musiziert. Mit dabei ist unter anderem gleich nach der offiziellen Eröffnung des Spargelfestes, die um 10.30 Uhr beginnt, die Grundschule An der Stadtmauer sowie, Hot Music’ am Sonnabend und, 'Accoustic Jam’ am Sonntag als Tagesbands“, informiert Gerit Berzau.

Auch die Kids der Grundschule An der Stadtmauer werden gleich nach der offiziellen Eröffnung auf der Bühne stehen. Foto: Thomas Kirchner

Nicht fehlen darf natürlich der Zerbster Lokalmatador und Schlagersänger Martin „Zimmi“ Zimmermann, der am Sonnabend exklusiv seine neue Single präsentieren wird. Mit dabei sind zudem das Duo „Millane“, „El Ab Surdo“, die Tanzgruppen „Funky LM6“ und „Die Flotten Karotten“, der Country Club „Dance On“, der Carnevalclub Rot-Weiß Zerbst mit den „Fire Dancers“ und den „Dance Lights“, „O’Blue“, „Two one unit“ und die Jütrichauer „Dancing Fire Fighters“.

Zerbster Schloss und Teehäuschen starten in die neue Saison

„Auch Sportliches steht auf dem Programm, wie Vorführungen der Voltigierkids des Reit- und Fahrvereins St. Laurentius oder des Polizeisportvereins. Im Übrigen ist auch das Teehäuschen im Schlossgarten geöffnet, am Sonnabend ab 15 Uhr. Die Fasch-Musikschule gibt am Sonnabend um 15 Uhr in der Stadthalle ihr Frühlingskonzert und der Rotary Club Zerbst bewirtet die Besucher am Wochenende von 13 bis 18 Uhr in der Bartholomäikirche mit Kaffee und Kuchen“, so Berzau.

Im Schloss ist die Sonderausstellung "80 Jahre Zerstörung Zerbster Residenz" zu sehen. Sie beeindruckt mit vorher-nahher Bildern. Foto: Thomas Kirchner

Wie immer sei auch die ehemalige Fürstenresidenz zum Spargelfest geöffnet, und zwar jeweils von 13 bis 17 Uhr. „Hier können Besucher an Führungen teilnehmen und zahlreiche Ausstellungsräume besichtigen“, sagt die Kulturamtsleiterin.

Die Tourist-Info im Rathaus wird ebenfalls von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Geboten werden Kartenvorverkauf für Veranstaltungen, touristischer Service und Informationen, Souvenirverkauf und eine Auswahl an touristischem Informationsmaterial.