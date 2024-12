Asylpolitik Auch in Anhalt-Bitterfeld und Zerbst bald Bezahlkarte statt Bares für Geflüchtete?

Geflüchtete sollen künftig nur noch über eine sehr begrenzte Menge an Bargeld verfügen können. Wie viele Asylbewerber sind in Anhalt-Bitterfeld und in Zerbst davon betroffen?