Halbzeit bei den 59. Zerbster Kulturfesttagen. Noch gut zwei Wochen bleiben für einen Besuch des Museums am Weinberg, das sich in eine Kunstgalerie verwandelt hat.

Zerbst - Die klösterlichen Kreuzgänge des Zerbster Museums laden noch bis 24. März 2024 ein, sich auf eine kreative Entdeckungsreise zu begeben. Neuzeitliche Kunst ziert das mittelalterliche Gemäuer in beeindruckender Vielfalt, was an den Schöpfern liegt, die allen Altersgruppen entspringen.