AWG Mode Center in Zerbst wird umgebaut - was die Kunden künftig erwartet

Zerbst - Seit Juli 2008 existiert die AWG-Filiale in Zerbst. Nun verändert das Mode-Center sein Gesicht. Der Räumungsverkauf läutet bereits seit geraumer Zeit den bevorstehenden Umbau ein, in den das Unternehmen einen mittleren fünfstelligen Betrag investiert, wie Michael Hövelmann sagt, ohne die genaue Summe zu verraten.