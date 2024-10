Beim Prozess gegen einen Mann aus Zerbst wegen einer Messerattacke in Dessau sagt nun eine Bar-Mitarbeiterin aus. Wie sich ihre Schilderungen von denen des Opfers unterscheiden.

Bar-Mitarbeiterin packt über Messerstecherei in Dessau aus: „Ich bin das gewohnt“

Dessau/Zerbst - Hat der Angeklagte „Stress gemacht“, wurde deshalb aus der Kneipe geworfen und hat anschließend vor dieser einen anderen Gast niedergestochen? Eine wichtige Zeugin schilderte am Montag in Dessau die Geschehnisse vor einer Kneipe in der Zerbster Straße doch ganz anders als das Opfer. Im Prozess wegen einer Messerstecherei ist ein Mann aus Zerbst angeklagt. Er soll einen 41-jährigen Kneipenbesucher angegriffen haben, welcher danach notoperiert werden musste.