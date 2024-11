Zerbster Bahnhof wird im großen Stil saniert. Für Reisende dr Deutschen Bahn hat das Auswirkungen im Alltag. Was die Pläne sind und was sich ändert.

Zerbst - Die Infrastruktur der Bahn ist in großen Teilen marode, auch in Sachsen-Anhalt. Deshalb werden nun in Kürze in Zerbst die Bauarbeiten starten.