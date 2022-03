Bei Bennet Rietdorf laufen alle Fäden zusammen - Zerbster koordiniert Anhalt-Bitterfelder Jugendforum

Bennet Rietdorf ist in Zerbst aufgewachsen und zur Schule gegangen. Der 20-Jährige studiert derzeit an der Universität in Erfurt internationale Beziehungen und Management im zweiten Semester, legte zuvor am Zerbster Francisceum sein Abitur ab und engagiert sich seit vielen Jahren in verschiedenen Projekten ehrenamtlich.

Foto: Thomas Kirchner