Viele Jahre war die Minol-Tankstelle am Krankenhaus Anlaufstelle für Thüringer-Fans. Das ist seit Kurzem Geschichte. Aber hungrige Mäuler sollen auch in Zukunft dort gestopft werden.

Beliebter Imbiss in Zerbst schließt: Was folgt auf die „Rostbratwurst“?

Der Rostbratwurst-Verkauf in Dessauer Straße am Zerbster Krankenhaus ist vorerst dicht.

Zerbst. - Die allseits beliebte „Rostbratwurst“, wie die Zerbster den Imbiss in der ehemaligen Minol-Tankstelle am Krankenhaus nennen, ist seit Kurzem geschlossen. Die Thüringer Bratwurst und die Hamburger sind also Geschichte. Die Gründe für die Aufgabe des Standorts an der Dessauer- und Bahnhofstraße sind vielfältig. Doch die Türen der einstigen Tanke sollen sich bald wieder öffnen. Glücklich mit dem künftig geplanten Angebot ist allerdings nicht jeder Zerbster.