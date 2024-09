Landgericht Dessau-Roßlau Besitz von Kinderpornografie: Zerbster erneut vor Gericht

Ein 62-Jähriger aus Zerbst soll im Besitz von kinderpornografischen Dateien gewesen sein. Gegen das Urteil will er nun am Landgericht Dessau-Roßlau in Berufung gehen. Doch der Prozess muss kurzfristig verschoben werden.