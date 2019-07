Etwa 1,5 Hektar Getreide stehen am Donnerstag nahe Zerbst an der Tochheimer Landstraße in Flammen. Foto: Holger Müller

Getreide hinter dem Ortsausgang Zerbst an der Tochheimer Landstraße in Höhe der Kreuzung zur Amtsmühle steht in Flammen.

Zerbst l Am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr werden erneut zahlreiche Ortsfeuerwehren der Einheitsgemeinde zu einem Felbrand gerufen. Dieses Mal steht Getreide nur wenige Hundert Meter hinter dem Ortsausgang Zerbst an der Tochheimer Landstraße in Höhe der Kreuzung zur Amtsmühle in Flammen. Betroffen sind 1,5 Hektar Die riesige Rauchsäule des brennenden Getreidefeldes ist bis in die Zerbster Innenstadt zu sehen. „Betroffen sind etwa 1,5 Hektar Fläche“, sagt Einsatzleiter Holger Müller. Wie schon am Montag bei Lindau, wo etwa zehn Hektar Getreide und Stoppelreste gebrannt haben, ist auch hier der Landwirt mit der Scheibenegge zur Stelle, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern und dem Feuer den Nährboden zu entziehen. „Wir hatten die Flammen recht schnell unter Kontrolle und schließlich auch schnell gelöscht“, schildert der Einsatzleiter. Die Ortswehren Zerbst, Steutz, Steckby, Walternienburg und Nutha-Niederlepte sind an den Löscharbeiten beteiligt gewesen. Derweil wurde die Waldbrandwarnstufe am Donnerstag für den gesamten Landkreis Anhalt-Bitterfeld und die Stadt Dessau-Roßlau wieder auf vier angehoben – die zweithöchste. Bilder Auch der Landwirt ist mit der Scheibenegge zur Stelle, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Foto: Thomas Kirchner

Auch in den kommenden Tagen ist mit Niederschlägen eher nicht zu rechnen, wie die Meteorologen vorhersagen. Dadurch und durch die anhaltende Hitze, dürfte sich die Situation weiter verschärfen.

