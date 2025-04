Auch US-Amerikaner reist an Kämpfe um Brückenkopf Barby: Letzter Zeitzeuge gibt Einblick in seine emotionale Gedankenwelt

Die Kämpfe um den „Brückenkopf Barby“ 1945 sind in die Geschichte eingegangen. Das Gedenken in Walternienburg in Zerbst, 80 Jahre später, war nun besonders emotional. Denn: Ein 98-jähriger Professor reiste extra aus Süddeutschland an. Er ist der letzte Zeitzeuge.