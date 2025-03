Bunte Farben für Balkon und Terrasse: Was der Hofladen Bauer Weiß in Zerbst alles zu bieten hat

Zerbst - Hatten wir es vor wenigen Tagen noch mit Minusgraden im teils zweistelligen Bereich zu tun, dürfen wir uns laut Meteorologen, für die der Frühling bereits am 1. März begonnen hat – astronomisch geht der Lenz am 20. März an den Start, auf Temperaturen bis zu 20 Grad Celsius freuen. Wann, wenn nicht jetzt dürsten die Menschen nach blühender Farbe auf den Esstischen, in den Gärten, auf den Balkonen, Fensterbrettern und Terrassen.