Auf 50 Jahre Vereinsgeschichte kann der Steckbyer Carnevalsclub „Grün-Weiß“ zurückblicken. Deshalb starten die Jecken mit einer Geburtstagsveranstaltung im Bibersaal in ihre 50. Session. Dabei fing alles mit einer eigentlich einmaligen Geschichte an. Heute sind es mehrere Generationen von Steckbyern, die sich eng mit ihrem Karnevalsverein verbunden fühlen. Auch das diesjährige Tollitätenpaar gehört dazu.

Steckby. - Es ist soweit. Beim Steckbyer Karneval wird Jubiläum gefeiert. Mit befreundeten Vereinen und geladenen Gästen findet heute die Party zum 50. Geburtstag statt. Die Jubiläumssession steht passend unter dem Motto „Spritzig, frech und unvernünftig! Der SCC wird 50!“ Den Grundstein für den Steckbyer Carnevals-club „Grün-Weiß“ legten im Dezember 1975 Margarete Schüler und Renate Finger. Eine Karnevalsveranstaltung des DFD wurde organisiert. Was eigentlich eine einmalige Geschichte werden sollte, ist zur Institution geworden. Steckby und Karneval gehören zusammen. Die beiden Initiatorinnen von damals sind immer noch dabei.

Wenn heute Jubiläum gefeiert wird, hat das Prinzenpaar der 50. Session seinen ersten großen Auftritt. Als Tollitäten besteigen Prinzessin Anika I. und Prinz Bommel I. den karnevalistischen Thron. Anika Finger ist die Enkelin der Mitbegründerin des Karnevals in Steckby. Der 28-Jährigen wurde Karneval sozusagen in die Wiege gelegt, denn ihre Mutter Kerstin Finger ist ebenso engagiertes Vereinsmitglied, Tänzerin und Trainerin. Und wer mit der jungen Frau zusammen ist, kommt nun mal nicht am Karneval vorbei.

Steckbyer Carnevalsclub: Die Tollitäten haben den Karneval in die Wiege bekommen

Seit drei Jahren sind Anika Finger und Nico Kömling, wie der Prinz richtig heißt, ein Paar. Seinen Spitznamen „Bommel“, unter dem ihn wohl die meisten kennen, hat der 27-Jährige zu Berufsschulzeiten erhalten. Aus Gollbogen stammt der junge Mann, hat Kfz-Mechatroniker gelernt und arbeitet in einer Werkstatt in Rodleben. Noch ein halbes Jahr, dann wird er seinen Meister in der Tasche haben. Mit Karneval hatte er früher nichts zu tun, fing als „Türsteher“ in Steckby an und tanzt seit zwei Jahren im Männerballett mit.

Nun schien es für Anika Finger genau die richtige Session, um Prinzenpaar zu sein. Sie fragte ihren Freund, ob er mitmachen würde, und er war einverstanden. Da musste sich der Verein keine Gedanken mehr machen, um Tollitäten zu rekrutieren. Eine Prinzessin aus Steckby, aus dem eigenen Nachwuchs hätte es wohl keine geeignetere geben können.

Steckbyer Carnevalsclub: Karneval ist wie Familie

„Karneval ist wie meine Familie“, sagt Anika Finger. Seit 21 Jahren ist die junge Frau, die technische Zeichnerin im Stahl- und Metallbau ist und in der Roßlauer Schiffswerft arbeitet, beim SCC aktiv, hat bei der Mama mit dem Tanzen angefangen. Seit mehr als zehn Jahren trainiert sie selber Tanzgruppen, aktuell die Dance Girls und die Funkengarde sowie die Tanzmariechen.

Nicht nur auf dem Thron sondern auch auf der Tanzfläche werden Anika I. und Bommel I. zu erleben sein. Dorfperlen und Männerballett treten in diesem Jahr gemeinsam auf und da machen die beiden mit. Das Prinzenpaar freut sich auf die bevorstehenden Veranstaltungen - „das wird schon klasse.“ „Die fünfte Jahreszeit eben, da kann man mal lustig sein“, so Prinz Bommel. „Das Schlimmste wird wohl das Vorlesen am Anfang sein, wenn sich alle Augen auf einen richten“, sind sich die beiden einig. Das wird sich heute Abend und bei den fünf öffentlichen Veranstaltungen des SCC im Bibersaal zeigen.

Die Tollitäten der Jubiläumssession beim SCC sind Prinzessin Anika I. und Prinz Bommel I.. Petra Wiese

Die ersten beiden Abendveranstaltungen sind restlos ausverkauft, für die anderen drei Abende gibt es mal zwei, drei Restkarten - siehe Ticketshop unter www.steckby.de. Für die Nachmittagsveranstaltung am 16. Februar sind Karten unter 039244/ 246 zu haben, für den Kinderfasching am 23. Februar unter der Nummer 039244 / 94139.