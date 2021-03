Schon seit Ende Januar ist klar, dass es in Zerbst ein Impfzentrum geben soll. Aber seit Wochen passiert nicht viel.

Zerbst l Ende Januar kam die Meldung auf, dass in Zerbst ein Impfzentrum öffnen solle. Nach einem geeigneten Standort wurde damals mit Hochdruck gesucht. Allerdings ist seitdem nicht viel passiert. Auf einem Pressetermin des Landkreises Anhalt-Bitterfeld verriet Eberhard Stoye, verantwortlich für das Impfgeschehen beim Kreis, dass das zweite Impfzentrum in Köthen neben dem schon bestehenden in Wolfen Mitte März eröffnen soll.



In Köthen wird also geöffnet, auf Nachfrage der Volksstimme wird dies in Zerbst noch andauern. Ein geeigneter Standort wird nach wie vor gesucht. Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) schlug die Turnhalle zur Jannowitzbrücke oder die Stadthalle vor.



Standortsuche schwierig

Letztendlich verantwortlich ist jedoch der Landkreis. Laut Eberhard Stoye sei die Standortsuche nicht einfach. Verschiedene Faktoren wie die Barrierefreiheit und das Funktionieren der Impfstraße und der Toiletten müssten stimmen.



Fakt ist: Nach mehr als vier Wochen steht also noch keine Entscheidung. Dazu dauert es, verglichen mit anderen Impfzentren, circa zwei Wochen, um den jeweiligen Standort zur Impfeinrichtung umzugestalten.



Mobile Impfteams kommen

Immerhin stehen laut Landkreis der Stadt Zerbst im März zwei Termine von mobilen Impfteams zu. Diese sind am Freitag, 19. März, und am Freitag, 26. März. Hier können sich nur die über 80-Jährigen impfen lassen. Termine dazu gibt es unter der 116 117 oder im Internet. Wer berechtigt ist, wird von der Stadt vorab benachrichtigt. In einer älteren Version des Artikels hieß es, Termine können auch über die 116 117 erhalten werden. Durch einen Leserhinweise wurde klar, dies funktioniert nicht.