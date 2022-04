Das ist für Walternienburg 2022 und 2023 geplant

Fünf Wohnmobile dürfen an der Burg stehen. Das wird rege genutzt. Fürs Osterfeuer wird der Stellplatz kurz gesperrt.

Walternienburg - Dass das Osterfeuer stattfinden soll, gehörte zu den vielen Punkten, die der Walternienburger Ortsbürgermeister Jörg Hausmann auf seiner Liste bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates hatte. Los geht es am 16. April traditionell um 19 Uhr mit dem Fackelumzug – von der Feuerwehr bis zum Feuerplatz an der Burg. Ab 19.30 Uhr soll das Osterfeuer dann brennen. In Vorbereitung des Events wird der Wohnmobilstellplatz für kurze Zeit gesperrt.