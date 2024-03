Behördengänge online erledigen? Zerbst hält sich mit dem Angebot noch zurück. Doch hinter den Kulissen tut sich was.

Behördengänge bequem von zu Hause aus erledigen - das ist in Zerbst noch Zukunftsmusik.

Zerbst - Mal eben am heimischen Laptop oder per Handy den Hund anmelden, ein Gewerbe oder eine Veranstaltung – das ist in Zerbst nicht möglich noch nicht.