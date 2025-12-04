In vielen Bücherschränken darf er nicht fehlen: der Zerbster Heimatkalender. Im Interview verrät Stadtarchivarin Juliane Bruder, was die 2026er Ausgabe auszeichnet.

Der neue Zerbster Heimatkalender ist da: Historische Streifzüge treffen auf persönliche Geschichten

Der neue Zerbster Heimatkalender wird am 5. Dezember in der Tourist-Information der Stadt allen interessierten Bürgern vorgestellt.

Zerbst - Noch druckfrisch ist der Zerbster Heimatkalender 2026. Am 5. Dezember wird das Büchlein um 17 Uhr in der Tourist-Information auf der Schloßfreiheit offiziell vorgestellt und pünktlich vor dem Nikolaustag in den Verkauf gegeben. Im Gespräch mit Volksstimme-Redakteurin Daniela Apel gewährte Stadtarchivarin Juliane Bruder einen ersten Einblick.