Diakonie Zerbst lädt zum Austausch ein: Ukraine-Flüchtlinge und Zerbster lernen sich kennen

Ins Gespräch kommen, sich austauschen und vernetzen, das war das Ziel eines Treffens von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und Zerbstern am Mittwoch in St. Bartholomäi. Gekommen waren knapp 100 Menschen.

Babette Markworth (rechts, stehend), Geschäftsführerin der Zerbster Diakonie begrüßt die Gäste und bietet gleichzeitig Unterstützung an. Sie hat das Kennenlerntreffen auch organisiert.

Zerbst - In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg, ein Krieg, der bereits Tausende Menschen das Leben gekostet hat. Millionen Ukrainer sind auf der Flucht vor Bomben, Raketen und Tod. Auch in Zerbst kommen täglich Flüchtlinge an, die Schutz suchen. Es sind überwiegend Frauen mit ihren Kindern und ältere Menschen.