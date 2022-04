Dietmar Schleth verabschiedet sich: Langjähriger Revierförster wechselt nach vielen Jahren in den Ruhestand

Zerbst - Es ist für Dietmar Schleth noch ungewohnt, dass das Handy nicht dauernd klingelt. Über 200 Waldbesitzer betreute er zuletzt. Irgendwer wollte da immer mal was von ihm, dem Leitzkauer Revierförster, der sich zwischen Nadel- und Laubbäumen stets am wohlsten fühlte. Büroarbeit war nichts für ihn. Schon immer zog es ihn ins Freie, in die Natur. „Als Steppke wollte ich Ackerbauer werden“, verrät der gebürtige Mecklenburger. Rinderzüchter mit Abitur schwebte ihm später vor. „Den Lehrvertrag hatte ich schon in der Tasche“, erinnert sich Dietmar Schleth.