Digitalisierung an Zerbster Schulen: Noch viele Wünsche offen

Ein besonderer Anziehungspunkt beim Tag der offenen Tür in der Astrid-Lindgren-Grundschule war im Juni 2019 die Whiteboard-Tafel, die seit August 2018 das interaktive Lernen in der Schule ermöglicht. Auf weitere digitale Tafeln hofft die Zerbster Schule seither.

Zerbst - Die Digitalisierung der Zerbster Schulen steckt noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen. Die Wunschliste der Lehrkräfte ist entsprechend lang. Bis die Bildungseinrichtungen tatsächlich im multimedialen Zeitalter angekommen sind, ist wohl noch Geduld gefordert.

Geduld, die Kirsten von Mandel allmählich ausgeht. Sicher hat sich in der Ganztagsschule Ciervisti inzwischen einiges getan. „Wir verfügen über drei interaktive Tafeln, die vorrangig in Physik, Technik, Wirtschaft und Mathematik genutzt werden“, erzählt die Schulleiterin. Auch 71 Laptops, die sich Schüler bei Bedarf ausleihen können, gibt es seit einiger Zeit.

Frisch eingetroffen sind zudem die Geräte für die Lehrer. Die Freude darüber währte jedoch nur kurz. Beim Hochfahren der Mini-Computer zeigte sich, dass nur das Betriebssystem vorinstalliert war, die restliche Software müssen die Lehrer selbst einrichten, wie Kirsten von Mandel verständnislos erzählt.

Noch mehr ärgert sich die Schulleiterin aber über die uralte PC-Technik, über die sie nach wie vor verfügen. Die Computerräume seien mit Rechnern ausgestattet, die schon einige Jahre Laufzeit hinter sich haben.

Die Rechner im Ciervisti-Comupterkabinett waren 2015 eine Schenkung von Sponsoren und zu dieser Zeit bereits gebraucht. Foto: Thomas Kirchner

Nicht zuletzt hapert es an einem funktionierenden Breitbandnetz, obwohl das Glasfaserkabel bereits bis zum Schulgebäude anliegt. „Wir wünschen uns endlich schnelles Internet und WLAN im ganzen Schulgebäude“, betont Kirsten von Mandel. Distanzunterricht, ohne dass die Leitung zusammenbreche, sei derzeit nicht möglich.

Landrat Andy Grabner (CDU) ist die Wichtigkeit des Themas bewusst. „Ich will die Digitalisierung der Schulen unbedingt vorantreiben. Ich lasse gerade den Ist-Stand aller Schulen ermitteln“, sagt Grabner. Anschließend wolle er dafür sorgen, dass die Telekom schnellstmöglich die Anschlüsse in die Schulgebäude verlegt. Bis Ende 2021 sollte das eigentlich bereits geschehen sein, hatte das Unternehmen zugesagt. „Das hat nicht geklappt. Derzeit sind lediglich ein Drittel der Schulen des Landkreises mit entsprechenden Anschlüssen versorgt“, ärgert sich Grabner. Die Telekom sei dran, habe aber Lieferschwierigkeiten.

Anhalt-Bitterfeld schafft schnelle IT-Eingreiftruppe

Außerdem sei der Bereich IT bei der erst kürzlich erfolgten Umstrukturierung der Landkreisverwaltung aus dem Amt Personal und Organisation ausgegliedert worden. „Das ist nun ein eigener Fachbereich, in dem auch die IT-Strukturen der Schulen integriert sind“, erläutert Grabner. Bisher waren zwei Mitarbeiter für die IT der Bildungseinrichtungen zuständig.

„Bei über 20 Schulen in Trägerschaft des Landkreises ist das natürlich viel zu wenig. Jetzt haben wir einen Mitarbeiter-Pool IT und Digitalisierung. So haben wir quasi eine schnelle Eingreiftruppe, die bei Bedarf beispielsweise in die Ciervisti fährt, um mit fünf, sechs oder sieben Leuten hier was zu ‚reißen‘. Hier soll jetzt auch Tempo gemacht werden“, betont Grabner.

Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation kann Nico Ruhmer auch den Zerbster Grundschulen machen. Er leitet das Amt für Zentrale Dienste der Stadt, die Träger der öffentlichen Grundschulen ist. Dort hakt es ebenfalls noch an der endgültigen Anbindung ans Glasfasernetz durch die Telekom. „Die Kabel liegen bereits bis in die Gebäude rein. Die Installation und Inbetriebnahme der notwendigen Hardware steht allerdings noch aus“, bedauert Ruhmer. Wann diese erfolgen soll, sei bislang unklar.

Stadt Zerbst will Wlan in Grundschulen ausbauen

Was er bereits sagen kann, ist, dass im Rahmen des DigitalPakts Schule weitere Bundesmittel fließen. Für ihre sechs kommunalen Grundschulen erhält die Stadt eine Förderung von knapp 335.000 Euro. Zuzüglich des Eigenanteils von rund 37.000 Euro stehen damit insgesamt gut 372.000 Euro zur Verfügung, um die WLAN-Technik in den Schulgebäuden auszubauen und diese mit weiteren digitalen Tafeln auszustatten.

„Dieses Jahr werden wir in den Grundschulen mit der Elektro- und Netzwerkverkabelung beginnen“, informiert Ruhmer. 2023 sollen dann weitere Netzwerkkomponenten für ein flächendeckendes WLAN beschafft werden. Von den letztlich anfallenden Kosten für die Elektroarbeiten hängt derweil ab, wie viel Geld am Ende für digitale Tafeln zur Verfügung steht, wie der Amtsleiter ausführt.

Die Grundschulen würden sich über eine deutliche Aufstockung dieser Unterrichtstechnik freuen. „Wir haben eine mobile interaktive Tafel für derzeit 242 Schüler“, heißt es aus der Zerbster Grundschule „An der Stadtmauer“. Wie Schulleiterin Manuela Aretz und ihre Stellvertreterin Uta Richter schildern, wird die Tafel vorrangig in den vierten Klassen eingesetzt, und zwar hauptsächlich in Deutsch, Englisch und Mathe sowie im Sachunterricht. Aber kontinuierlich sei das nicht möglich, da mit der Tafel manchmal ebenfalls in Klasse 2 und 3 gearbeitet werden soll.

Auch der eine Klassensatz von 24 Tablets reicht längst nicht aus, wie die beiden Frauen darlegen. Punktuell nutzen die Viertklässler die Mini-Computer, hin und wieder andere Klassenstufen. Ein stetiges Arbeiten in einer Klasse ist aufgrund der geringen Stückzahl nicht möglich, weshalb die Geräte oft im Schrank liegenbleiben, wie sie bedauern.

Zerbster Grundschulen hoffen auf weitere digitale Tafeln

Vor allem von der Computer-AG, der Dritt- und Viertklässler angehören, werden die 15 modernen Schüler-Laptops genutzt, mit denen das Computerkabinett ausgestattet ist. Die einzelnen Klassen indes müssen erst in kleinere Gruppen geteilt werden, wenn sie mit den PCs arbeiten wollen.

Trotz gewisser Grundlagen herrscht Optimierungsbedarf. Festinstallierte digitale Tafeln in jedem Unterrichtsraum stehen ganz oben auf der Wunschliste „An der Stadtmauer“, auf der sich auch die Aufstockung des Computerraums auf 25 Arbeitsplätze und die Anschaffung weiterer Tablet-Klassensätze finden.

Ähnlich schaut es in der Zerbster Astrid-Lindgren-Grundschule aus, wo sich die Lehrer ebenfalls interaktive Tafeln in jedem Klassenraum wünschen. Denn auch hier gibt es aktuell nur eine einzige genauso wie in den anderen kommunalen Grundschulen im Umland.