Hofläden bieten die Produkte aus dem eigenen Anbau, vom eigenen Hof an. Ohne lange Transportwege gehen sie direkt an die Kundschaft, die hier ganz bewusst einkauft.

Direktvermarktung: Warum Hofläden in Zerbst so beliebt sind

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst. - Als Hofladen wird ein Geschäft bezeichnet, das an einen landwirtschaftlichen Betrieb angeschlossen ist und in dem weitestgehend Produkte vom Hof verkauft werden. Der Begriff „Hofladen“ ist allerdings nicht geschützt, weshalb auch andere Geschäfte sich so bezeichnen können.