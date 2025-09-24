Viele Jahre war die Minol-Tankstelle am Zerbster Helios Krankenhaus Anlaufstelle für Thüringer-Fans. Das ist seit einigen Monaten Geschichte. Doch die neue Döner-Tanke hat bereits neue Fans. Und das aus einem guten Grund.

Mega-Erfolg in Zerbst: Warum die Jungunternehmer der Döner-Tanke so gut ankommen

Emirhan Ulubay und sein Geschäftspartner Olecsandrovic Khobotov (Mitte), hier mit Stammkunde André Steigemann (rechts) kommen ihren Ziel täglich ein Stück näher.

Zerbst - Der Start ist geglückt. In der allseits beliebten „Rostbratwurst“, wie die Zerbster den Imbiss in der ehemaligen Minol-Tankstelle am Krankenhaus nennen, drehen sich seit dem 29. August Dönerspieße. Warum die neue Döner-Tanke bereits nach kurzer Zeit viele Stammkunden hat.