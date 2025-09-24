weather regenschauer
  4. Döner-Tanke in Zerbst: Alte Minol-Tankstelle wiederbelebt

Essen to go Mega-Erfolg in Zerbst: Warum die Jungunternehmer der Döner-Tanke so gut ankommen

Viele Jahre war die Minol-Tankstelle am Zerbster Helios Krankenhaus Anlaufstelle für Thüringer-Fans. Das ist seit einigen Monaten Geschichte. Doch die neue Döner-Tanke hat bereits neue Fans. Und das aus einem guten Grund.

Von Thomas Kirchner Aktualisiert: 25.09.2025, 12:11
Emirhan Ulubay und sein Geschäftspartner Olecsandrovic Khobotov (Mitte), hier mit Stammkunde André Steigemann (rechts) kommen ihren Ziel täglich ein Stück näher.
Emirhan Ulubay und sein Geschäftspartner Olecsandrovic Khobotov (Mitte), hier mit Stammkunde André Steigemann (rechts) kommen ihren Ziel täglich ein Stück näher. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Der Start ist geglückt. In der allseits beliebten „Rostbratwurst“, wie die Zerbster den Imbiss in der ehemaligen Minol-Tankstelle am Krankenhaus nennen, drehen sich seit dem 29. August Dönerspieße. Warum die neue Döner-Tanke bereits nach kurzer Zeit viele Stammkunden hat.