weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Essen to go: Döner-Tanke: Das Durchstarten zweier Jungunternehmer in Zerbst ist gelungen

Essen to go Döner-Tanke: Das Durchstarten zweier Jungunternehmer in Zerbst ist gelungen

Viele Jahre war die Minol-Tankstelle am Zerbster Helios Krankenhaus Anlaufstelle für Thüringer-Fans. Das ist seit einigen Monaten Geschichte. Doch die neue Döner-Tanke hat bereits neue Fans.

Von Thomas Kirchner 24.09.2025, 08:15
Emirhan Ulubay und sein Geschäftspartner Olecsandrovic Khobotov (Mitte), hier mit Stammkunde André Steigemann (rechts) kommen ihren Ziel täglich ein Stück näher.
Emirhan Ulubay und sein Geschäftspartner Olecsandrovic Khobotov (Mitte), hier mit Stammkunde André Steigemann (rechts) kommen ihren Ziel täglich ein Stück näher. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Der Start ist geglückt. In der allseits beliebten „Rostbratwurst“, wie die Zerbster den Imbiss in der ehemaligen Minol-Tankstelle am Krankenhaus nennen, drehen sich seit dem 29. August Dönerspieße. Warum die neue Döner-Tanke bereits nach kurzer Zeit viele Stammkunden hat.