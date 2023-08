Von vs

Burg/Zerbst - Eddie ist das 200. Baby, das im Jahr 2023 in der Helios Klinik Jerichower Land das Licht der Welt erblickte. Der Junge, der mit seiner Familie in Zerbst leben wird, wurde am 14. August um 13.52 Uhr geboren.

Er wog 3790 Gramm bei einer Größe von 55 Zentimetern und ist laut Krankenhaussprecherin Katja Boese gesund und munter. In den nächsten Tagen dürfe er mit seinen Eltern Tina und Martin Metzker nach Hause, berichtet sie. Auch Töchterchen Jette, das erste Kind der Zerbster Familie, sei bereits in der Burger Klinik zu Welt gekommen und freue sich schon auf ihren kleinen Bruder, so Katja Boese.

Dass mit Eddi bislang 200 Kinder hier in der Helios Klinik Jerichower Land geboren wurden, freute besonders Hans-Jürgen Richter, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Gemeinsam mit Hebamme Steffi Grögor, welche die werdende Mutti durch die Entbindung geführt hat, gratulierte er den glücklichen Eltern und wünschte der Familie alles Gute.