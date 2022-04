Eigene Hühner? Warum nicht? Zerbster Geflügelzüchter helfen weiter

Jeden Tag ein frisches Ei? Wer überlegt, sich Hühner zuzulegen, den beraten die Zerbster Rassegeflügelzüchter gern. Ab sofort bietet der Verein eine monatliche Sprechstunde an.

Zerbst - Wer ganz sicher sein will, dass das Frühstücksei von glücklichen Hühnern stammt, sollte selbst welche halten. So viel Platz braucht es dazu mitunter gar nicht, weiß Hubert Scheuer. Der Kleingaritzer ist Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Zerbst und Umgebung 1881. Unter dem Motto „Gemeinsam erreicht man mehr“ bietet jener ab sofort eine monatliche Sprechstunde an.