Es ist wieder Betrieb in der Gaststätte „Zur Sonne“ in Deetz. Der neue Betreiber kommt aus China und bietet asiatische Küche an. Wann geöffnet ist und was es noch für Pläne gibt.

Ein China-Restaurant in Deetz: „Zur Sonne“ eröffnet wieder mit asiatischer Küche

Ye Yong ist der neue Besitzer der Gaststätte „Zur Sonne“ in Deetz.

Deetz - Da kommt keiner dran vorbei, an dem knallgelben Haus mitten in Deetz. Hier steht sie, die Gaststätte „Zur Sonne“. So hieß sie und wird sie auch künftig heißen, denn sie hat einen neuen Besitzer, der noch einige Pläne hat - über die farbliche Umgestaltung hinaus.