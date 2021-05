Ein mit Wasser vollgelaufener Keller in Steutz sorgt für Stromausfall

Die Kameraden der Steutzer Feuerwehr mussten am Freitagnachmittag einen Keller in der Querstraße leer pumpen.

Steutz

Am späten Freitagnachmittag (30. April) ist es in Steutz (Einheitsgemeinde Zerbst) zu kurzzeitigen Stromausfällen in Teilen der Ortschaft gekommen. Ursache war ein Rohrbruch in einem Keller in der Querstraße. „Gegen 16 Uhr wurden wir wegen eines vollgelaufenen Kellers alarmiert“, sagt Ortswehr- und Einsatzleiter Sven Apel.

Mit ausgerückt seien auch die Wehren aus Leps und Steckby mit je fünf Kameraden. „Hier konnten wir den Einsatz allerdings abbrechen. Die zehn Steutzer Einsatzkräfte haben völlig ausgereicht, um den Einsatz abzuarbeiten“, so Apel.

Eine Passantin hatte bemerkt, dass aus einem Keller Wasser auf die Straße gelaufen ist und alarmierte die Feuerwehr. „Heikel war, dass bei unserem Eintreffen der Stromkasten des Hauses völlig unter Wasser stand. Erstaunlicherweise war dieser aber dicht, sodass kein Wasser eindringen konnte“, erklärt Apel.

Energierversorger muss neuen Stromkasten setzen

Auch hätten sie zunächst den Absperrhahn für den Hausanschluss nicht finden können, um das Wasser abzustellen. „Den haben wir dann vergraben in einer Blumenrabatte gefunden. Dummerweise fehlte auch das Hinweisschild dazu“, so der Einsatzleiter. Die Einsatzkräfte haben dann den Keller leer gepumpt. Die Firma Heidewasser und der Energieversorger Avacon seien ebenfalls vor Ort gewesen.

„Letzterer wechselte den Stromkasten in dem betreffenden Haus. Dadurch kam es zu einem etwa dreißigminütigen Stromausfall in Teilen der Ortschaft“, sagt Apel. Nach etwa einer Stunde gegen 17 Uhr konnten die Kameraden dann wieder einrücken.