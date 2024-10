Für die letzten Maßnahmen im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Elbebrücke in Roßlau muss diese noch einmal komplett gesperrt werden. Wann Autofahrer wieder freie Fahrt haben.

Rosslau - Die Entscheidung ist gefallen: Die Elbebrücke in Roßlau wird für letzte Arbeiten bei der Sanierung am Wochenende von Freitagabend 21 Uhr bis Montagfrüh 4.30 Uhr noch einmal voll gesperrt. Das hat das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt am Donnerstag mitgeteilt.

Der geplante Einbau der neuen Taumittelsprühanlage und die anschließenden Markierungsarbeiten sind sehr witterungsabhängig. Deshalb mussten zunächst die Wetterprognosen für die nächsten Tage abgewartet werden, bevor die endgültige Entscheidung gefallen ist, so das Ministerium.

Umleitung über die Autobahn 9

Der motorisierte Verkehr wird über die A 9 umgeleitet. Zu beachten sei dabei, dass Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Coswig auf der Richtungsfahrbahn (RF) München gesperrt sind. Auf der Gegenfahrbahn (RF Berlin) sind Auf- und Abfahrt frei.

Auch im Busverkehr der DVG wird es durch die Vollsperrung zu umfassenden Änderungen kommen: So fährt kein Bus zwischen Dessau und Roßlau. Die Linie N6 verkehrt am Freitag, 11. Oktober, letztmalig um 21.02 Uhr ab Hauptbahnhof nach Roßlau. Am Sonnabend, 12. Oktober, und am Sonntag, 13. Oktober fahren die Busse der Linien 16 und N6 auf der Dessauer Seite zwischen den Haltestellen „Junkerspark“ bzw. „Hauptbahnhof“ und „Rosenhof“ und in Roßlau zwischen den Haltestellen „Roßlau Bahnhof“ und „Lukoer Straße/Waldesruh“ bzw. Meinsdorf.

3. Fahrbahn bleibt zunächst gesperrt

Fahrgäste, die von Dessau nach Roßlau bzw. umgekehrt unterwegs sind, werden gebeten, das Verkehrsangebot der Deutschen Bahn zu nutzen. An den Bahnhöfen besteht dann Anschluss an den Busverkehr. Ab Montag, 14. Oktober sollen die Busse dann wieder planmäßig zwischen Dessau und Roßlau verkehren.

Nach der Vollsperrung stehen dann wieder zwei Fahrspuren zur Verfügung. Die 3. Fahrspur bleibt zunächst noch für circa zwei bis drei Wochen geschlossen, da an der Unterseite der Brücke mit Hilfe von Spezialtechnik Arbeiten zum Korrosionsschutz ausgeführt werden müssen, teilt das Ministerium mit. Diese Restleistungen sind sehr witterungsabhängig. Deshalb könne es zu weiteren Vollsperrungen kommen.