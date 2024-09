Ein Zerbster soll seinem Kumpel in Brandenburg auf brutale Art und Weise körperliche und seelische Schmerzen zugefügt haben. Es geht auch um Drogen. Jetzt fiel das Urteil. Die Frage danach: Hat der Potsdamer Richter noch milde geurteilt?

Zerbst - Zwei Zerbster fahren nach Brandenburg. Dort, in einer Garage, schlägt Matthias G. mehrfach auf seinen langjährigen Kumpel ein und droht ihm weitere Schmerzen an. Davon ist das Landgericht Potsdam überzeugt, das jetzt sein Urteil sprach. „Das ist eine absolut milde Strafe“, sagt der Vorsitzende Richter. G. nahm das Urteil sofort an.