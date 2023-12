Der „Posaunenengel“ ist der zweite Engel in der Wertlauer Kirche. Das Glaskunstfenster hat die renommierte Berliner Künstlerin Hella Santarossa geschaffen.

Engel in kleiner Kirche bei Zerbst sollen Friedensboten sein

Besonders im Licht erscheint der Posaunenengel von der Künstlerin Hella Santarossa in der Wertlauer Kirche in kräftigen Farben.

Wertlau. - Der „Wertlauer Engel“ war es bislang, der in der Kirche des Dorfes alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Dieses erste Fenster, das Hella Santarossa für Wertlau geschaffen hat, war ursprünglich als Ausstellungsobjekt für die Ausstellung „Glanzlichter“ im Naumburger Dom 2014 entstanden. Dort empfing es am Haupteingang die Besucher und setzte sie reihenweise in Erstaunen, war eine Hauptattraktion für das Publikum.