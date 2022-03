Entschleunigung durch Yoga: Burkhardt Lange aus Steckby verrät, wie das geht

Steckby - Yoga ist eine aus Indien stammende philosophische Lehre, die eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen beziehungsweise Praktiken umfasst – so die Erklärung auf Wikipedia. „Yoga ist das Geschenk der Inder an die Menschheit“, sagt Burkhardt Lange. Der Steckbyer ist Yoga-Lehrer aus Leidenschaft. Im vergangenen Frühjahr wollte er zehn Jahre Yoga-Unterricht feiern, aber daraus wurde coronabedingt nichts. Nun hofft er, dass seine Kurse bald wieder ohne Einschränkungen stattfinden können. Drei Kurse leitet er in Zerbst und Steckby an.