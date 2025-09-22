Viele Neuerungen für Besucher Erntedankfest in Zerbst: Welche Premieren auf Besucher warten und welche Traditionen begraben werden
Am 4. und 5. Oktober geht nun zum dritten Mal das Zerbster Erntedankfest an den Start. Und Besucher dürfen sich auf spannende Neuerungen freuen - und überraschende Premieren.
Aktualisiert: 23.09.2025, 10:33
Zerbst - Das Erntedankfest in Zerbst steht vor der Tür und es gibt für Besucher viele Neuerungen. Unter anderem können sie bei einem Wettbewerb selbst abräumen. Nicht die einzige Premiere beim Herbstspektakel.